Çameli ilçesinin Akdeniz ve Muğla kıyılarına yakın konumda bulunmasından dolayı ilçeye kül tozları yağdı. Otomobillerin üzerine gelen yangının külleri etrafta toz bulutu oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerinden gözlemlenen yangının dumanları gökyüzünü kızıla boyayarak farklı görüntüler oluşturdu.
KÜLLER HAVADA UÇUŞTU
Zaman zaman rüzgarın etkisiyle yoğun yangın külleri havada uçuştu.
Orman yangınları sürüyor, külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı Orman yangınlarından gökyüzüne çıkan küller rüzgarın etkisiyle Tekirdağ'a kadar ulaştı.