Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliği, pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Kontrol Noktasında korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Gece yarısı yapılan denetimde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat eden kişilerin 'HES kodu' sorgulandı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri de gerçekleştirildi.

POZİTİF OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bartın'dan Diyarbakır'a seyreden otomobil sürücüsü Abdulsettar Yaman'ın (38), PCR test sonucu pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle Yaman'a 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.

43 ilin geçiş noktasında havadan denetim İçişleri Bakanlığı tarafından 43 ilin geçiş noktası helikopterle havadan denetlendi, bayramın ilk gününde yolların sakin olduğu görüldü.

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi İstanbul'da polis ekiplerince, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.