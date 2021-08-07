Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden kaza, Amasya'da meydana geldi. Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir aile paramparça oldu. Anne ve 2 oğlu hayatını kaybederken, baba ve oğlu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, Durucasu köyü Edeyeri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Zahir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Muhammet Halis Alper ve Mehmet Emir Karakol olay yerinde hayatını kaybederken, baba Zahir ve diğer çocukları Mikail Ahmet Karakol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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