Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir binanın 5’inci katında bulunan evinin balkonunu temizlemek isteyen Ferhat Çapar (34) isimli vatandaş bir anda dengesini kaybederek yan tarafta bulunan 2 katlı bir binanın üstüne düşerek yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ferhat Çapar’ın düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Ferhat Çapar’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Iğdır Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alınan Çapar, sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra ambulansa bindirildi. İlk müdahalede ciddi bir şeyi olmadığı anlaşılan Çapar, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.