Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşandı. Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu.

CAMDAN ÇIKTI, HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan Ayşe Besler (22) camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter (3), Tuğba Lale (19), Gani Lale (66) ve Memduha Lale (66) yaralandı. Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Feci kaza! Anne ve 2 oğlu oldu Amasya'da, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda; araçta bulunan anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu ise yaralı kutuldu.

Feci kazayı küçük yaralanma ile atlattı Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.