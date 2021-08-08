Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Tire ilçesi Yeni Mahalle Uzun Sokak’ta bulunan bir iş yerinde kuru sıkı tabancaların namlularının değiştirilerek gerçek silaha dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 62 ruhsatsız tüfek, 16 kuru sıkından bozma tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesik tüfek ve çok sayıda silah aparatı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili A.K.K., isimli bir şüpheli ise gözaltına alındı.

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