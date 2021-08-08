Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AAL 031 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolu Çekmece mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile beraberinde bulunan ancak kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Düğün dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! Anne ve 2 oğlu oldu Amasya'da, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda; araçta bulunan anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu ise yaralı kutuldu.