Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'den çalışmak için Kırıkkale'ye gelen korona virüs (Covid-19) hastası Murat K. (34), konaklamak için bir otele geldi. Otel görevlisi, HES kodunu kontrol etmeden Murat K.'yı otele kabul etti. Otele kayıt yapıldıktan bir süre sonra da "İzlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.

Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine durumu bildirdi. Filyasyon ekipleri, PCR testi pozitif olan Murat K. ile HES kodu kontrolü yapmayan otel işletmecisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı. İnsan sağlığını tehlikeye atan Murat K., 14 gün süreyle de karantinaya alındı.

Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi Kırıkkale'de Covid-19 denetimleri kapsamında yapılan 'HES kodu' sorgusunda, PCR testi pozitif çıkan bir vatandaşa 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

"Ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza yedi Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç bir vatandaşın "ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı, genç adam 4 bin 50 lira idari para cezasından kaçamadı.