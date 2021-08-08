Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdek Sahil Mahallesi Çuğra mevkiinde bulunan plajda 3 arkadaş denizde kıyıya yakın yüzerlerken üzerlerine gelen sürat teknesini fark ettiler. 2 arkadaş hızla teknenin yanından uzaklaşırken, Elvan Taşdöğen isimli kadın sürat teknesinin üzerinden geçmesi sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Elvan Taşdöğen’e ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerinde 112 acil servis doktorları tarafından yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan Elvan Taşdöğen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TEKNE SAHİBİ GÖZALTINDA

Ankara’da ikamet ettiği öğrenilen evli ve 1 çocuk annesi Elvan Taşdöğen Sahil Mahallesi'nde bulunan Elmalık sitesinde kaldığı, tatilini Erdek’te geçirdiği öğrenildi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürat teknesi sahibi Ender K. gözaltına alındı.

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