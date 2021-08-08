Trakya’da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını oluyor. Aşılama çalışmalarının başlamasından bugüne kadar Edirne’de 551 bin 289, Kırklareli’nde 466 bin 676, Tekirdağ’da 1 milyon 165 bin 343 olmak üzere Trakya’da toplam 2 milyon 183 bin 308 doz aşı yapıldı. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne ve Kırklareli’de yüzde 80,6, Tekirdağ’da yüzde 76,2 olarak açıklandı. Hedef nüfusa oranla Türkiye genelinde en çok aşı yapılan şehirler arasında Kırklareli 3’üncü, Edirne 4’üncü ve Tekirdağ ise 9’uncu sırada yer aldı.
Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı Bakan Koca şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını, çift doz aşıs yaptıranların sayısınını ise yetersiz olduğunu açıkladı.
Trakya'da aşılama vaka sayılarının düşmesine katkı sağlıyor Aşılamanın yüksek olduğu Trakya'da vaka sayıları da buna bağlı olarak düşük seyrediyor.
Trakya aşılamada iki milyon dozu geçti
Covid-19’la mücadele çerçevesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 2 milyon 183 bin 308 doz aşı yapıldı.
Trakya’da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını oluyor. Aşılama çalışmalarının başlamasından bugüne kadar Edirne’de 551 bin 289, Kırklareli’nde 466 bin 676, Tekirdağ’da 1 milyon 165 bin 343 olmak üzere Trakya’da toplam 2 milyon 183 bin 308 doz aşı yapıldı. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne ve Kırklareli’de yüzde 80,6, Tekirdağ’da yüzde 76,2 olarak açıklandı. Hedef nüfusa oranla Türkiye genelinde en çok aşı yapılan şehirler arasında Kırklareli 3’üncü, Edirne 4’üncü ve Tekirdağ ise 9’uncu sırada yer aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : trakya,aşılama,