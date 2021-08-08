Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. N.S. (59) idaresindeki araç, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Ardından kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemerde sürücü ile yanındaki S.S. (55), Z.M.S. (20) ağır yaranırken E.T.S. (30) hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdaheleleri yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. İçlerinden S.S. ile Z.M.S. doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı üçe çıktı.
Öte yandan polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızlı bir şekilde seyir hâlinde olan araç, emniyet şeridini de aşarak korkunç bir şekilde yolun kenarındaki duvara çarpıyor.
Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.
15 kişinin öldüğü kazada dikkat çeken şoför detayı! 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada Zonguldak'tan İzmir'e giden otobüsün şoförü Kerem Başol'un, sefer için otobüsü kullanacak olan şoför Onur Güneş'in rahatsızlanması sonucu arkadaşının yerine direksiyona geçtiği iddia edildi.
Tekirdağ'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ Malkara'da meydana gelen 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. N.S. (59) idaresindeki araç, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Ardından kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemerde sürücü ile yanındaki S.S. (55), Z.M.S. (20) ağır yaranırken E.T.S. (30) hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdaheleleri yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. İçlerinden S.S. ile Z.M.S. doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı üçe çıktı.
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