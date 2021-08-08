Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'tan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsü Balıkesir-Edremit Çevreyolundan geçerken takla atarak yoldan çıktı. Feci kazada 15 hayatını kaybetti çok sayıda kişi ise yaralandı. Cenazelerin büyük çoğunluğu ailelere teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın ise kimlikleri belli oldu.



Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi:

Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak kayıtlara geçti.



Kazada yaralananların isimleri de, Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Davakuf, Özer Azbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz, Merve Yağlıdere, Didem Özcan (Taburcu), Ayşegül Kısa (Taburcu), Gülce Naz Öcal (Taburcu), Aynur Yazan (Taburcu), Göknur Duranlar (İstanbul’a sevk), Ece Nur Ergin (İzmit’e sevk) ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak belirlendi.



ANNESİNİ ZİYARETE GELDİ, KAZADA ÖLDÜ

Kaza yapan otobüste can verenlerden biri de Akın Duru'ydu. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Akın Duru'nun fabrikada işe başlamadan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.





Balıkesir kazasının ardından morg önünde büyük acı Balıkesir-Edremit çevre yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.



Balıkesir'de feci kazanın olduğu yer drone ile görüntülendi Balıkesir çevre yolunda şarampolden yuvarlanan yolcu otobüsü ve olay yeri drone ile havadan görüntülendi. 15 kişiye mezar olan ve 17 kişinin de yaralandığı takla atan otobüs, vinçlerle kaldırılıp düzeltildi.



Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Balıkesir'de yolcu otobüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada ilk açıklamalara göre 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı