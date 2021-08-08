Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza İzmir'de meydana geldi. Türbe ziyaretini gerçekleştirdikten sonra dönüş yolu için minibüse binen vatandaşlar kabusu yaşadı. Kontrolden çıkan araç uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İzmir’in Bergama ve Kınık ilçesinden Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Hamza Baba türbesini ziyaret edenleri taşıyan minibüs, İzmir dönüşünde Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. İlk edinilen bilgilere göre, çok sayıda yaralının ve ölünün olduğu öğrenildi.

Samsun'da feci kaza, ölü ve yaralılar var Samsun'da meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

Feci kaza! Anne ve 2 oğlu oldu Amasya'da, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda; araçta bulunan anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu ise yaralı kutuldu.