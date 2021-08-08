Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli'de çıkan fabrika yangını hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın Mimar Sinan Mahallesi Özgülük Caddesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi.



ÇOCUKLARIN OYUNU YANGIN ÇIKARDI

Görgü tanıklarının iddiasına göre çocukların kullandığı maytap, polyester inşaat kalıplarının içine düştü. Bir anda alev alan malzemeler, yangına neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bu arada iş yerinden yangını söndürmeye çalışan bir kişi hafif yaralandı.



Esenyurt'ta lojistik deposundaki yangın 5 saat sonra söndürülebildi Esenyurt'ta bir lojistik firmasına ait depo da çıkan yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Adeta harabeye dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.



Dalaman’daki yangın kontrol altına alındı Muğla'da günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla’dan bir yangın haberi de Dalaman’dan geldi. Havalimanı’na yakın bir noktada başlayan yangın, havadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.