Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Kocaeli'de yaşandı, Otobüs şoförlüğüne yeni başlayan şahıs, son durakta beklediği esnada silahlı bir şahsın saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlayamayan otobüs şoförü gözlerini hastanede açtı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Körfez-İzmit halk otobüslerinin son durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bıraktığı otobüs şoförlüğü mesleğine bugün yeniden başlayan Adem Y., ilk iş gününde bahçede oturduğu sırada kurşun yağmuruna tutuldu. 58 NK 302 plakalı otomobille durağa gelen ve husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli, Adem Y.'ye kurşun yağdırdı. 6 el ateş eden zanlı, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı, Adem Y. ise kalçasından yaralandı.

YARALI ŞOFÖRÜN DURUMU İYİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Adem Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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