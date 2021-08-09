Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs, delta varyantlarıyla yeniden ülke çapında yükselişe geçti. Aşı uygulamalarının ve pandemi koşullarının hassasiyet içinde yürütülmesi gereken bu dönemde kimi ihmaller akla durgunluk veriyor. Bu olaylara bir örnek de Kırıkkale'den geldi. Polisin şüpheli olarak durdurduğu otomobil sürücüsü korona virüs temaslı çıkınca 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı, ardından da karantinaya alındı.

"İZLENİM DEVAM EDİYOR"

Kırıkkale Valiliği koordinesinde hem korona virüs (Covid-19) hem de asayiş uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında araç sürücüleri ile yayalara yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Sanayi Mahallesi’nde uygulama yapan polis, şüpheli gördüğü bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan polis, GBT sistemi üzerinden Mertcan Y. isimli genç vatandaşın korona virüs temaslısı olduğunu tespit etti. Sorgulamada “izlenim devam ediyor” uyarısı alan polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri ise korona virüs temaslısı Mertcan Y’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.

Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan temaslı yakalandı Koronavirüs temaslı şahıs Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışırken yakalandı.

Covid-19 pozitif ve temaslısı 7 kişi katıldıkları cenazeden İstanbul'a dönerken yakalandı Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif ve temaslı olmasına rağmen Sinop'ta cenazeye katılan 7 kişi, İstanbul'a dönerken jandarma ekiplerince yakalandı.

Temaslı olduklarını saklayanlara 3 bin 450 lira ceza Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.