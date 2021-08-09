Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Smoothie makineniz yoksa blender, katı meyve sıkacağı veya mutfak robotu kullanarak da evde kendi içeceğinizi hazırlamanız mümkün. Yaz mevsimiyle birlikte dolaplardan karpuz ve dondurma eksik olmazken smoothie denemek istemez misiniz?

Malzemeler:

-2 dilim karpuz,

-3 top vanilyalı dondurma

-Buz

Buzları smoothie makinesi ya da blenderdan çekin. Kabuğunu kesip, çekirdeklerini ayırdığınız karpuzu ekleyin. Üzerine dondurmayı ekleyin. Karışım pürüzsüz bir kıvam aldığında içeceğiniz hazır demektir!

Karpuzun kabuğu bile şifa deposu Taze meyve ve sebzeler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineralin temel kaynakları arasında yer alır.