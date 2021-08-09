Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da vaka sayısı 2 bini geçince vatandaşlar aşı olmak için sıraya girdi. Birçok vatandaş ise henüz randevusunu almadı. Bununla beraber aşıyı geciktiren vatandaşlar koronavirüse yakalanırken, erken aşı olan vatandaşlar ise antikor oluşumu sayesinde koronavirüsüne karşı korumaya geçti.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, hastanede testi pozitif çıkan birçok hastanın aşıyı geciktirdiği için antikor oluşum sürecine yenik düştüklerini ve geç yapılan aşının faydası olmadığını hatırlatarak vatandaşları bir an önce aşı olması için davet etti.

"İNSANLARDA TEDİRGİNLİK BAŞLADI”

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır’da vaka sayısının artışıyla beraberinde vatandaşlarda tedirginlik yaşandığını aktararak aşıya rehavet olduğunu, aşı olmamakta ısrarcı olan vatandaşların ise geç aşının antikor oluşum sürecinden kaynaklı faydasını görmeyeceğini hatırlattı.

Prof. Dr. Tekin, “Son dönemde aşıya ister istemez vaka artışıyla beraber bir rağbet oluştu. Herkes aşılanmak istedi ve aşılanıyor da, ama maalesef son 1 hafta içerisinde aşılanıp Covid-19 olan birçok hasta görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor geç kalınmış aşının faydası yok. Aylar öncesinden bir an önce aşılanın ve Covid-19'a karşı koruyucu olun. Antikor 15-30 gün içerisinde oluşuyor bu da koruyuculuğu etkiliyor. Bir an önce aşılanıp Covid-19’dan korunmuş olsunlar" diye konuştu.

“2 DOZ BİONTECH AŞISI OLAN YATAN HASTA YOK”

Hastanede yatan hastalar arasında 2 doz biontech aşısı olan vatandaşın olmadığını kaydeden Prof. Dr. Tekin, 3 önemli kural olan maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Tekin, “Şu an bizim hastanemizde 2 doz biontech aşısı olup yatan hastamız yok. Diyarbakır’da her yıl aynı sorunu yaşıyoruz, bu bizi çok üzüyor yaptığımız bütün emekler boşa gidiyor, şu an için aşı çok önemli. Herkesin aşı olması gerekiyor, vaka artış sayısının önüne hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor bunun için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Özellikle vatandaşlarımızdan şunu istiyorum maske ve mesafeye çok dikkat etsinler, kapalı ortamlarda uzak dursunlar. Vaka sayıları artarsa bizim açımızdan da sıkıntılı günler yaşanacaktır" şeklinde konuştu.