Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye ofisi müdürlüğünü yapan Aydın Taş dün öğle saatlerinde ofisinde ölü bulunmuştu.

Ajansın Türkiye Ofisi'nin bulunduğu binada berberlik yapan ve Taş’ın yakın arkadaşı olan Adem Çamöz yaptığı açıklamada, “Polisler geldi, savcı geldi ve cesede baktılar. Ondan sonra aldılar. Karısı çok ağladı, çocuklarıyla birlikte ağlaştılar” dedi.

“Boğularak öldürüldüğünden şüpheleniyorum” iddiasında bulunan Çamöz, “Çünkü ip kopmuş ve ipin asıldığı yeri kimse göstermedi” diye konuştu.

Taş’ı en son öğlen saat 13.30 sıralarında gördüğünde apartmana bir hışımla girdiğini söyleyen Çamöz, “İntiharlık bir durumu da yoktu. Durumları da iyiydi ve ailesiyle mutlu bir yuvası vardı. İntihar edecek bir sebep yok” değerlendirmesinde bulundu.

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