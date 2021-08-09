Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eminönü Mahmutpaşa yokuşu sokakta bir binanın çatı kısmında bulunan jeneratörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın klima motorlarına da sıçradı. Yangından yükselen dumanlar paniğe yol açarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.