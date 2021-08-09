Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milas’ta yaşayan Sudenaz Çimen ve Nasibe Betül Tüysüz'e dün akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki arkadaşın bulunmaları için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

KIZLARIMIZ BİR AN ÖNCE BULUNSUN

Kızların hayatlarından endişe duyduklarını belirten aile bireyleri, gerekli bilgileri güvenlik güçleri ile paylaştıklarını ve kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti.

Azra’nın kayıp parçaları uçurumda aranıyor Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vücudunun kayıp parçaları, Özel Harekat polisleri tarafından, katilinin ifadesinde “kafasını uçurumdan attım” dediği bölgede aranıyor.

Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yürüyüş yapmak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız, ormanlık alanda iple ağaca asılı olarak bulundu.