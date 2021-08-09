Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi Kapalı Çarşının girişinde bulunan ve iş yerlerine ait olan bir jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 17.15 sıralarında başlayan yangın kısa sürede yanda bulunan klima motorlarına da sıçradı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangına işyeri sahipleri yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangının söndürülmesi ile birlikte yaşanan panik sona erdi.



1 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Yangın esnasında yangın tüpleriyle yangına müdahale eden bir kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yangın esnasında bazı iş yerlerinde maddi hasar oluşurken, alevlerin yükseldiği yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Isparta'da korkutan yangın Isparta'da boş araziden başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ağaçlara sıçradı bir anda büyüyen alevler korkuttu.



Eminönü'nde bir binanın çatısında yangın çıktı Eminönü Mahmutpaşa yokuşu sokakta bir binanın çatı kısmında bulunan jeneratörde yangın çıktı.