Feci kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Yol bakım çalışmasının bulunduğu bölgede 06 BYC 271 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan tıra çarptı. Kontrolden çıkan tır ise farklı bir tıra çarptı. 2 tır ve 1 kamyonun çarpıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI
Kaza sebebi ile İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Türbeden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı İzmir'de türbe ziyareti yapan vatandaşları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu ölen ve yaraşananların olduğu öğrenildi.
TEM'de zincirleme kaza, ölü ve yaralananlar var
TEM Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve 1 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Feci kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Yol bakım çalışmasının bulunduğu bölgede 06 BYC 271 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan tıra çarptı. Kontrolden çıkan tır ise farklı bir tıra çarptı. 2 tır ve 1 kamyonun çarpıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
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