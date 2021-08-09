Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru seyir halinde olan Erdoğan İ.'nin kullandığı tır, lasitği patlayınca bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Erdoğan İ.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunu götürüldü. Kazaya karışan tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



TEM'de zincirleme kaza, ölü ve yaralananlar var TEM Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve 1 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.



Balıkesir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu Balıkesir'de bu sabah meydana gelen feci kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu.