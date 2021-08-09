Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı yerlerde sele sebep oldu. Kağızman ilçesi Dibekkaya köyünde dere kenarında bulunan oğluna bakmak için giden 30 yaşındaki Meryem Nazik, aniden gelen sel suyuna kapıldı.

Durumu fark eden köylüler Nazik'i kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan aramada Nazik'in cansız bedeni Dibekkaya köyünden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Akçay köyünde bulundu.

Ağacın dibinde bulunarak su içinden çıkarılan Nazik'in cenazesi, otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Terme Çayı'nın debisi yükseliyor, sele karşı anons yapılıyor Samsun’un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında Terme ilçe merkezinden geçen çay, taşma noktasına geldi. Polis ekipleri ilçedeki köprülerin giriş-çıkışlarını kapatırken, belediyeden ise sel felaketine karşı anonslar yaparak vatandaşları uyarıyor.



Artvin sele teslim: İlçe merkezi adeta göle döndü Artvin'in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi'nin de taşması ile adeta göle döndü.