Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadımköy'de ikamet eden iki kardeş Eslem Tuana (15) ve Efsa Yüksel (13) ile arkadaşları Nazar Memiş (11), dün piknik yapmak için evlerinden çıktı. Çantalarında yiyecek, yanlarında ise 5 TL olan çocuklar bir daha geri dönmedi. Ailelerin haber vermesi üzerine polis, çalışma başlattı. Bunun sonucunda Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu.

HAYATTALAR...

Ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Çevredeki kameralara incelemeye alan ekipler bir ize daha rastladı. Belediyeye ait bir tuvaletin kamera kayıtlarında kızın görüntüleri çıktı. Çocukların en son bu tuvalete girdiği görüldü. Bu görüntüler bir nebze de olsa yüreklere su serpti.

"ZEYTİN, PEYNİR ALIP GİTTİLER"

Evladına seslenene anne Semiha Memiş "Saat 5 civarı evden çıktı. Elinde çanta vardı, 'Bu ne için?' diye sordum. 'Piknik yapacağız, oyuncaklar oynayacağız' dedi. İçini kontrol ettim, söyledikleri doğruydu. Gitti, bir daha gelmedi" diye konuştu. Çocuğuna ve vatandaşlara seslenen Memiş "Kızım korkma. Sen gel yeter ki. Allah rızası için gören, bilen varsa tutsun elinden polise götürsün" şeklinde konuştu. İki kızı kayıp olan Semra Yüksel de "'Piknik yapacağız' dediler, zeytin peynir alıp evden çıktılar. O saatten beri haber alamadık" ifadelerini kullandı.

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