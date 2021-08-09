Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da artan koronavirüs vakaları sonrası yeni bir karar alındı. Antalya Valiliği ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantından çıkan karar şöyle: 9 Ağustos itibarıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yeni yıllık izin talepleri de durdurulmuştur.

9 ağustos korona tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka artış hızında önümüzdeki 10 günün önemli olduğunu belirterek, "Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı

24 SAAT MESAİ

Ayrıca salgında görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dâhil bütün personelin kendi talepleri olması hâlinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak 31 Aralık'a kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılması' kararı alınmıştır. Söz konusu kurul kararıyla belirlenen sürenin, salgının seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Sağlık ocağına gitti, öldüğünü öğrendi Muayene için gittiği sağlık ocağında ölü kaydının bulunduğunu öğrenen vatandaş, ne hastaneden randevu ne de eczaneden ilaç alabiliyor. "Şimdi yaşıyor muyum yaşamıyor muyum?" diyerek isyan eden talihsiz adam, "Helvamı bile yedim. Hem gülüyorum, hem üzülüyorum" dedi.