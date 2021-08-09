Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi, 867. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Doğan T, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem T. ile konuşmak için kayınvalidesi Necla Koçyiğit’in (56) evine gitti. Burada kaynanasyla tartışan damat, öfkeden deliye döndü. Ardından cebinden çıkardığı bıçağı kaynanasının sırtına defalarca sapladı. Daha sonra kendisini engellemeye çalışan eşi ile kayınbiraderi Osman B'yi bıçakladı.

Pavyonda korkunç cinayet: 19 yaşındaki genç öldürüldü Sarıyer’de arkadaşlarıyla birlikte bir pavyona giden 19 yaşındaki genç iddiaya göre çıkan hesap kavgasında silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda şahsı gözaltına aldı.

ABLA KARDEŞ DE ÖLÜMÜN PENÇESİNDE

Zanlı kaçarken yaralılar polise ve sağlık ekilperine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Koçyiğit kurtarılamazken kızı ve oğlunun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada, polis Doğan T'yi kısa sürede yakaladı.

15 Temmuz gazisi cinayete kurban gitti Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan cinayete kurban gitti.

DEHŞET EVİ!

Öte yandan, Necla Koçyiğit'in kiracı olarak kaldığı evde 9 yıl önce de benzer bir vahşet yaşandı. 2012'de dairede ikamet eden 80 yaşındaki emekli öğretmen Mahide Doğay, hunharca katledildi. Yaşlı kadın, el, ayak ve boynuna bağlanan domuz bağı ile boğularak öldürülmüştü. Olay, kendisinden uzun süre haber alınamayınca polisin çilingir yardımıyla eve girmesiyle ortaya çıkmıştı.

Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti Mersin'in Erdemli ilçesinde köy kahvesinde başlayan tartışma cinayetle bitti.