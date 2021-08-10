Akseki Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yangını gözaltına alınan A.Y.'nin çıkardığı tespit edildi. Şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Orman Yangınına Neden Olma' suçundan tutuklandığı bildirildi. Soruşturma işlemlerine çok yönlü olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.
Akseki'de orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken evlerin yüzde 80'i yandı.
Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.
Akseki'deki orman yangınında 1 kişi tutuklandı
Antalya Akseki'de 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Akseki Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yangını gözaltına alınan A.Y.'nin çıkardığı tespit edildi. Şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Orman Yangınına Neden Olma' suçundan tutuklandığı bildirildi. Soruşturma işlemlerine çok yönlü olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.
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