Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarlabaşı Mahallesi'nde bulunan ve şu an içerisinde ikamet olmayan pek çok tarihi binanın kapısı buralara dadanan hırsızlar tarafından çalınarak hurdacılara satıldı.

Bir süre önce kapıların çalındığını fark eden vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi.

Belediye ekipleri ise çalınan tarihi kapıların yerine bina girişlerine taş ve tuğlalar örerek boş kalan tarihi binalara girilmemesi için önlem aldı.

Kapıların çalınmasından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Erdal Sıhlar, "Mahallede hırsızlık var. Hırsızlar gelmiş tarihi evlerin kapılarını çalıyorlar. Bu kapılar en az 120-130 yıllık kapılar. Çalındığını gördüğümüzde belediyeye haber verdik tuğla ördüler, saclar ördüler. Gece sabaha karşı gelip kapıları çalıp götürüyorlar” şeklinde konuştu.