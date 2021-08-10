Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Bursa'da meydana geldi. Temizlik işçisi çalıştığı esnada kötü kokular almaya başladı. Kokunun ne olduğunu anlamaya çalıştığı esnada olay yerine yaklaşınca bir erkeğe ait ceset olduğunu anlayan belediye işçisi dehşete kapıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Bursa-Ankara yakın çevre yolu kenarında temizlik çalışması yapan belediye görevlisi, cesedin bulunduğu noktaya yaklaştığında gelen kötü kokunun sebebini bulmak için otların arasına indiğinde cesetle karşılaştı. Temizlik görevlisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çürümüş ceset, olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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