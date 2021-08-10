Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratlı ilçe merkezi ve köylerinde aniden başlayan dolu yağışı etkisini artırdı. Ardından sağanak yağış da etkili olunca bazı yollarda su birikintileri oluştu.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi yolu trafiğe kapandı. Muradiye Mahallesi Hamam Sokak’ın bir kısmı da sular altında kaldı ve araç trafiğine geçit vermedi. Yağış sebebiyle yayalar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞ DURAKLARA SIĞINDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için çatıların altlarına ve otobüs duraklarına sığındı.