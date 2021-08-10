Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Temmuz sabahı uçakla Litvanya’dan İstanbul’a tatile gelen 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, 28 Temmuz günü Adalar’ı gezmek üzere kaldığı otelden ayrılmış, ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.



GÜNLER SONRA CESEDİ BULUNDU

10 Ağustos günü saat 11.45 sıralarında Burgazada Kalpazankaya mevkiinde denizde ceset olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizdeki kayalıklar üzerinde bir ceset olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla ceset denizden çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde bulunan çantanın içerisinden 31 Temmuz’da kayıp olduğu bildirilen Rus öğrenci Makar Ragin’e ait pasaport fotokopisi çıktı. Olayla ilgili nöbetçi savcı tarafından tahkikat başlatıldı.



Komşular ihbar etti: Cesedi 5 hafta sonra bulundu Kötü kokuların geldiği evden 43 yaşındaki kadının cansız bedeni çıkarıldı.



Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu Elazığ’da define aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan adamın 9 gün sonra kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu.