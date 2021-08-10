Türkiye’nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa’da akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kentin bazı kesimlerine yağan yağmur hava sıcaklığını da bir kaç derece düşürdü. Kısa süre etkili olan yağmurla birlikte şimşekler çaktı. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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Şanlıurfa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
10.08.2021 - 21:48 | Son Güncelleme: 10.08.2021 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Türkiye’nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa’da akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kentin bazı kesimlerine yağan yağmur hava sıcaklığını da bir kaç derece düşürdü. Kısa süre etkili olan yağmurla birlikte şimşekler çaktı. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Etiketler : şimşek,haberler,şanlıurfa,
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