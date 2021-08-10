Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu bulunan ve bölgedeki orman arazilerinde keşif yapan insansız helikopter saat 18.15'te ivler köyü ile Ovacık köyü arasındaki ormanlık alan düştü. Ardından küçük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gönderilen çok sayıda arazöz, alevleri söndürdü.

DÜŞÜŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, bölgede inceleme yaptı. Daha sonra helikopterin enkazı bir traktörün römorkörüne yüklenerek Dardanos’da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Ekip Binasına getirildi. Konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılmazken helikopterin neden düştüğü ile ilgili çalışma sürüyor.

39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor Muğla’da devam eden orman yangınlarında 11’inci güne girildi. 5 noktada devam eden orman yangınlarına sabahın ilk ışıkları ile havadan 39 helikopter, 6 uçak ile karadan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 342 arazöz, bin 843 personel, Türkiye’nin değişik illerinden gelen itfaiye ekipleri, su tankları ve gönüllüler ile müdahale devam ediyor.

Üzerine helikopterden su dökülmüştü! İmam o anları anlattı ​Muğla'da orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllü destek verirken helikopterden bırakılan su üzerine gelen imam Eşref Aşkan, yaşadıklarını anlattı.

Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.