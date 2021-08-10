Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok cami şadırvanında meydana gelen çeşme hırsızlığı son olarak Bahçelievler ve Sırma Camii'nde yaşandı. İki camide bulunan 5 musluk ve batarya yerinden sökülerek çalındı. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar, çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Cemaat, çalınan muslukları kendi imkanları ile yenilediklerini belirterek, “Bu hırsızlığa bir anlam veremiyoruz. Allah ıslah etsin” dedi.

Polis, camideki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin peşine düştü. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan Sinan D. (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Camide kurulan taziye sonucu 30 kişi virüse yakalandı Diyarbakır’da ölen yakınları için cami bahçesinde taziye kuran aile, taziyeye gelen 30 kişinin korona virüse yakalanmasına sebep oldu.

80 yaşındaki adam camide cinayet işledi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişinin cami çıkışında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.