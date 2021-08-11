Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, akşam saatlerinde Çeşme’nin Ovacık Mahallesindeki eski çöplük alanında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Bölgede rüzgarın etkili olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı sosyal medya sayfasından yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Çakıcı, “Yangın ormanlık alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı. Olumsuz bir duruma karşı ekiplerimiz gece boyu sahada olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı Muğla’da 13 gündür devam eden orman yangınları tam sona ererken Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde yeni bir yangın çıkmıştı. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Milas'taki yangın 11 gün sonra kontrol altına alındı Bakan Pakdemirli:"11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."