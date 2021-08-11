Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Dünya ortalama santigrat sıcaklığının şu an 1,1 derece arttığını söyleyen Bozoğlu “Paris İklim Anlaşması bu artışı mümkünse 1,5 derecede, eğer değilse 2 derecede sınırlandırmayı öngörüyor. Ancak dünyanın gidişatı, bu iki hedefin de tutturulamayacağını gösteriyor. On sene sonra dünyanın çok daha fazla ısınacağını bu raporda görüyoruz” dedi. Türkiye’de yaşayanların alışık olmadığı sıcak gün ve gecelerin sayısının artacağını bildiren Bozoğlu, sıcaklığın insan hayatını tehlikeye atacağına dikkat çekti. Bozoğlu “Yüksek sıcaklık değerleri en çok Anadolu’yu ve Akdeniz havzasını etkileyecek. Dünya ortalama sıcaklığı 2 derecelik artışla sınırlandırılabilirse Türkiye genelinde yağış ortalamasının yüzde 20 dolayında düşme ihtimali var. Eğer artış 4 dereceye doğru giderse Türkiye’deki yağış ortalaması yüzde 40’a kadar düşecek. Tarımsal üretimimizde ve yağışlardaki bu kuraklık, bizim çok daha az besine ulaşmamıza sebep olacak. Toplum olarak bu krizden en az etkilenecek şekilde kendimizi planlamamız lazım” dedi.

BM'den iklim değişikliği uyarısı: Sıcak hava dalgaları artacak BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.

İklim değişikliğinin 'hasar'ı tırmanacak Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan “Sıcaklığın, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklık dalgalarının hem frekans hem de şiddet olarak artması ve yağışların düzensizleşmesi gibi değişimler, gelecek 10 yıl içerisinde hasarları tırmandıracak. Bundan sonra birbirini tetikleyen hasarlar yaşayacağız” dedi.