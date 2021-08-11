Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilendirmeye göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van’ın doğusu, Hakkari’nin kuzeyi ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yurdun diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması öngörülüyor.

MGM'DEN ANİ SEL VE SU BASKINLARI UYARISI

Bu nedenle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 28

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

BM'den iklim değişikliği uyarısı: Sıcak hava dalgaları artacak BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.