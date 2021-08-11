Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu öne sürerek intihar eden Eda Nur Kaplan soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Çankaya ilçesinde evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Y.G'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheli Y.G'nin tutuklanmasına hükmetti.​ Az önce bir flaş gelişme daha yaşandı Yusuf G.'nin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Mehmet A’.da "nitelikli cinsel saldırı" suçu sebebiyle tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamına son veren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Eda Nur Kaplan'a saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı suçu iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı Ankara'da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İntihar eden Eda Nur’un polise verdiği ifade ortaya çıktı Ankara’da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek 15. kattan atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Eda Nur'un verdiği ifadede alkollü olduğu için tacize karşı koyamadığını belirttiği ortaya çıktı.