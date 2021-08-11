Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam gerçekleşen olayda arkadaşları ile birlikte balık avlamak için Beyşehir Gölü’ne giden Mevlüt Uyanık fırtınaya kapıldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Gölde sabah saatlerinden bu yana Jandarma Asayiş Botu’nun yanısıra ilçeye sevk edilen AFAD, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın da destek verdiği arama çalışmalarında dalgıçlar, 32 yaşındaki Uyanık’ın bulunabileceği ağ attığı Kuşluca ve Akburun Mahallesi açıklarının yanısıra, Yeşildağ Mahallesi açıklarında da su altında aramalar gerçekleştirdi. Bölgeye sevk edilen bir askeri helikopter de kayıp balıkçı teknesini bulabilmek için havadan göl üzerinde tarama faaliyetleri yürüttü. Beyşehir Jandarma Asayiş Botu ise kayıp adamın bölgedeki adalara çıkıp sığınma ihtimaline karşı, adalar ve çevresinde de arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ancak, akşam saatlerine kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.



20 SAAT SONRA SUDA YÜZERKEN FARK EDİLDİ

Saatler 18.00'ı gössterdiği sıralarında ise Karaburun Plajı açıklarında suda yüzen ve yardım isteyen bir kişinin olduğunu fark eden plaj görevlileri jet botla o bölgeye doğru hızlıca ilerledi. Yardım isteyen kişinin dünden beri aradıkları Mevlüt Uyanık olduğu fark eden ekipler bölgeye hemen ambulans istedi.



BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Kıyıya çıkarılan Uyanık titriyordu, üzerine hemen battaniye örtülürdü ve uyumaması için de konuşturulmaya çalışıldı. Talihsiz adam, gölde ağ sererken son 600 metre ağı serdiği sırada kuvvetli fırtınada Ömer Çavuş adası yakınlarında dengesini kaybedip sırt üstü göle düştüğünü belirterek, o esnada sesini kimseye duyuramadığını belirtti.



Birlikte balığa çıktıkları arama çalışmalarına katılarak dalgıç ve jandarma ekiplerine yer gösteren Ümit Karademir ise, arkadaşının bulunması üzerine sevinç gözyaşları döktü. Göle ağ sererken fırtına olduğunu ve bir anda arkadaşının teknesinin gözden kaybolduğunu, kendisinden bir daha haber alamadıklarını dile getiren Karademir, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Ada sapağında, suyun içinde plaj açıklarında sağ salim bulundu çok şükür” diye konuştu.



'KUŞ SESİ' ZANNEDİP BAKTILAR KAFASINI GÖRDÜLER..

Karaburun Plajı Sorumlusu Suat Sarıoğlan ise, plajda akşam saatlerine doğru müşterileri çıkardıkları esnada 3-4 kilometre açıklardan bir ses duyduklarını, önce bu sesi kuş veya başka bir şey sandıklarını belirterek, “Bakınca kafasını gördük, sadece yardım istiyordu. Biz hemen jetboata haber verdik. Jetboatla şahsı aldık kenara getirdik. Bilinci açıktı, herhangi bir sıkıntı yoktu, cankurtaranlar gerekli ilk yardımı yaptı. Gölün 3-4 kilometre açıklarında ve suyun içinde bulundu, teknesi yoktu. Kendi başına idi, sesi geliyordu. Üzerinde elbiseleri vardı. Onları çıkardık, üşüme ve titremesi vardı. Şahsı aldığımızda su yutmadığını gördük, bize çok aç olduğunu söyledi. Allah ailesine bağışladı, geçmiş olsun. Ambulansla hastaneye gönderdik” diye konuştu.

Balık tutmak için girdiği dereden cesedi çıkarıldı Düzce'de meydana gelen feci olayda arkadaşları ile birlikte balık tutmak için dereye giren Nurettin Uslu herkesin gözleri önünde boğularak can verdi.



Balık tutmak için il değiştirdi, canından oldu Çankırı'ya balık tutmaya giden bir genç, sıcaktan bunalınca gölete girdi. Boğulan gencin sudan cesedi çıkarıldı.