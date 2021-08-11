Karabük-Yenice karayolu Taş Ocağı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası kopan kayalar yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapattı. Olayın gerçekleştiği esnada herhangi bir aracın yoldan geçmemesi olası bir faciayı önledi. Çift yönlü olarak ulaşıma kapandıktan sonra çok sayıda araç uzun kuyruklar oluştururken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Karabük ve Yenice ilçelerinden karayolunun açılması için ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Öte yandan kaya parçalarının düşmeye devam ettiği ve tehlike oluşturduğu, bu yüzden çalışmaların yarın sabah başlayacağı öğrenildi.
Giresun'da heyelan, yol trafiğe kapandı Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabulduk köyüne ulaşım sağlayan karayolu trafiğe kapandı.
Rize'de heyelan böyle geldi! Son anda kurtuldular Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelana dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Karabük-Yenice yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı
Karabük-Yenice karayolu etkili olan sağanak yağışının ardından meydana gelen heyelan sonrası çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Karabük-Yenice karayolu Taş Ocağı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası kopan kayalar yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapattı. Olayın gerçekleştiği esnada herhangi bir aracın yoldan geçmemesi olası bir faciayı önledi. Çift yönlü olarak ulaşıma kapandıktan sonra çok sayıda araç uzun kuyruklar oluştururken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
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