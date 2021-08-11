Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Fatsa ilçesi Beyceli Mahallesi'nde bulunan bir alabalık tesisinde aynı aileden 5 kişi, sağanak sonrası bölgede bulunan derenin debisinin yükselmesi ve taşkın nedeniyle bölgede mahsur kaldı.Derumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden jandarma, itfaiye ve Fatsa Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları yapılan çalışmaların ardından kurtardı.

"EKİPLERİMİZLE KURTARDIK"

Olay yerinde ve farklı noktalarda incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, “İlçemizde etkisini gösteren aşırı sağanak yağışlardan dolayı Beyceli Mahallemizdeki alabalık tesisinde mahsur kalan hemşehrilerimizi belediye ekiplerimiz, jandarma ve itfaiye ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda hamd olsun sağ salim kurtardık. Gece boyunca yağışlar ve olası sel riski devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi aldık. Yağışlardan dolayı oluşabilecek olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz 24 saat sahada olacaklar" dedi.

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