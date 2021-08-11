İlçeye bağlı Bıçakçılar köyüne kız istemeye giden 11 kişilik grup, dönüşte heyelan yolu kapatınca Dolupınar mevkinde mahsur kaldı. Öte yandan Özgüven köyüne piknik yapmaya giden 10 kişilik grup da Virajlar mevkinde aynı nedenle mahsur kaldı.
JANDARMAYI ARADILAR
Mahsur kalan vatandaşlar, cep telefonu ile durumu jandarmaya bildirerek yardım çağrısında bulundu. Bölgeye sevk edilen Yusufeli Özel İdare ekipleri, iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Vatandaşlar, yolun açılmasının ardından araçları ile ilçe merkezine ulaştı.
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