Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan termilan mevkiinde dehşet dolu anlar yaşandı. C.Ö, husumetlisi H.K. idaresindeki aracı durdurdu. Ardından yaındaki tabanca ile ateş açtı. Zanlı kaçarken kurşunlardan biri H.K'nin göğsüne isabet etti. Ancak cebinde bulundan madeni 1 avro, hayatta kalmasını sağladı. Ölümden dönen şahıs, hastaneye kaldırıldı. Almanya'da yaşayan H.K'nin tatil için memleketine geldiği öğrenildi. Öte yandan polis C.Ö'nün peşine düştü.



5 aylık husumet durakta silahlı pusu ile bitti Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsünün ilk iş gününde aracından iner inmez silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.



Edirne'de polis silahlı saldırıyı önledi, 12 gözaltı var Edirne'de silahlı saldırı düzenleneceği ihbarı alan ekipler bir eve baskın düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 12 kişi de gözaltına alındı.