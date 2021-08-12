Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı Gaziantep karayolu Ağyokuş mevkiinde meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve içerisinde gurbetçi vatandaşların bulunduğu Ali E. idaresindeki otomobil ile Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan Sefer Y. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerle birlikte araçların içerisinde bulunan toplam aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.