Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaklaşık 3 gün önce 71 Evler Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör’ün yakınlarının emniyet ve jandarma ekiplerinden yardım istemesiyle çalışma başlatıldı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ ARANIYOR

AKUT, UMKE, DAK, ODAK ve ANDA gönüllülerince Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Kanlıpınar Göleti Rekreasyon Alanı’nda 22 yaşındaki genç arandı. Bölgeye gelmiş olabileceği düşünülen genç için başlatılan aramalar çevredeki ormanlık alanda ve Kanlıpınar Göleti’nde devam ediyor.

Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yürüyüş yapmak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız, ormanlık alanda iple ağaca asılı olarak bulundu.

5 yaşındaki kayıp çocuktan 8 saat sonra sevindiren haber Ankara'nın Çubuk ilçesinde parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgöz, 8 saat sonra bir apartmanın sığınağında bulundu.