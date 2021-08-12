Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuvvetli bir şekilde etkisini gösteren yağışın ardından iki kentin ulaşımının sağlandığı kara yolunun Erzincan'daki Sakaltutan tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi. Kara yolunun 25. kilometresinde yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, su ile sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Kara yolunda çift yönlü yaklaşık 3'er kilometrelik araç kuyruğuna neden olan heyelan, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.



Artvin'de heyelan sonrası mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından yol kapanınca mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.



Karabük-Yenice yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı Karabük-Yenice karayolu etkili olan sağanak yağışının ardından meydana gelen heyelan sonrası çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.