Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Mollahasan köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Karantinada olması gereken şoför direksiyon başında yakalandı Batman polisi, toplu taşıma araçlarında yaptığı korona virüs denetimlerinde, evde karantinada bulunması gereken şoförü direksiyon başında yakaladı. Yolcu taşıdığı tespit edilen şoföre 3 bin 150 lira ceza kesildi.
Vakalar arttı, 20 mahallede 33 ev karantinaya alındı Sakarya'da koronavirüs vakalarının artmasının ardından, 20 mahallede toplam 33 evin karantinaya alındığı öğrenildi.