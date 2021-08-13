Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce Doğu Karadeniz'de sel, sonra tatil bölgelerinde orman yangınları derken bir afet de Batı Karadeniz'de yaşandı. Önceki gün Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'te sağanak felakete yol açtı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere yatağında bulunan bazı binalar çöktü, bazılarında hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan ve sele sürüklenen 15 kişi can verdi. Sinop’ta da iki kişi ölürken, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Arife Ünal ise sele kapıldı. Yaşlı kadını arama çalışmaları sürerken il genelinde 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bunun yanı sıra köprüler çöktü, yollar kapandı. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Bakan Kurum, köyün iki yakasına ulaşımın sağlanacağı köprünün hızla yapılması için talimat verdi. Kurum, Bartın'da metrekareye 318, Sinop'a 240, Ordu Ünye'de de 140 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Sinop Türkeli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, bölgedeki durumu havadan gözledi.

Sel felaketinden korkunç görüntüler ortaya çıktı

353 KİŞİ HAVADAN KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’ya ait helikopterlerle başta Kastamonu ve Sinop olmak üzere sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere ulaştırdı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmalarıyla mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti” ifadelerine yer verildi.

Helikopterler, Ayancık Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların tahliyesinde de görev aldı. Bölgedeki hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine bu helikopterlerle taşındı.

30 BİN EV ELEKTRİKSİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop’taki sel yüzünde elektrik dağıtım hatlarında arıza meydana geldiğini bildirdi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği sebebiyle bazı bölgelere elektrik verilmiyor. Kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674. Bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye güvenlik amaçlı enerji verilemiyor.

Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.